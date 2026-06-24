Motociclista Herminio Pérez resulta lesionado en Monclova

MONCLOVA COAH.- Un motociclista resultó lesionado la tarde de este miércoles luego de verse involucrado en un accidente vial sobre el bulevar Revolución Mexicana, conocido como "Las Torres", a la altura de la colonia La Amistad.

El afectado fue identificado como Herminio Pérez Cruz, quien alrededor de las 18:00 horas circulaba a bordo de una motocicleta Italika con dirección al norte del municipio. Al llegar al cruce con la calle Azucenas, una camioneta Ford conducida por Gilberto Padilla se atravesó en su trayectoria.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con testigos, el conductor de la camioneta presuntamente ignoró un señalamiento gráfico de alto, lo que provocó que el motociclista derrapara antes de impactarse contra la unidad.

Tras la colisión, Herminio Pérez Cruz quedó tendido sobre la carpeta asfáltica con diversos golpes y abrasiones en distintas partes del cuerpo. Aunque las lesiones no fueron consideradas de gravedad, fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y posteriormente trasladado a un hospital para su valoración médica.

Elementos de Control de Accidentes acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, realizar las diligencias correspondientes y elaborar el parte oficial.

El percance dejó como saldo una persona lesionada y daños materiales estimados en varios miles de pesos.

Vecinos del sector señalaron que el cruce donde ocurrió el accidente es considerado de riesgo debido a que algunos automovilistas suelen ignorar los señalamientos de tránsito. Ante ello, las autoridades reiteraron el llamado a conducir con precaución y respetar la señalización vial para prevenir accidentes.