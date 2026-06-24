Hombre roba cervezas en tienda de conveniencia en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un hombre robó un paquete de 12 cervezas de una tienda de conveniencia ubicada en la colonia 20 de Noviembre y logró escapar antes de la llegada de las autoridades.

Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles en un establecimiento situado sobre la calle Policarpo Cárdenas, al oriente de la ciudad, donde empleados solicitaron la intervención de la Policía Municipal tras reportar el robo.

De acuerdo con la encargada del negocio, el presunto responsable ingresó al establecimiento vistiendo una playera gris y una capucha verde. Tras recorrer algunos pasillos, se dirigió al área de enfriadores.

Una vez en el lugar, tomó un paquete de 12 cervezas y salió del comercio sin realizar el pago correspondiente, para posteriormente huir con rumbo desconocido.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al reporte y realizaron recorridos de búsqueda en calles y colonias cercanas para tratar de localizar al sospechoso; sin embargo, no obtuvieron resultados positivos.

Las autoridades recomendaron a los afectados presentar la denuncia correspondiente para que el caso sea investigado y se pueda identificar al responsable.