Delincuencia afecta a la escuela primaria Leonor Huerta en Monclova

MONCLOVA, COAH.- A pocos días de concluir el ciclo escolar, la escuela primaria Leonor Huerta Guevara fue blanco de la delincuencia, luego de que sujetos desconocidos ingresaran al plantel para apoderarse del cableado eléctrico y causar daños en el sistema de seguridad.

El robo fue descubierto durante la mañana de este miércoles, cuando personal docente y administrativo arribó a las instalaciones ubicadas sobre la calle Nogalares, entre las calles Zarzamoras y Frambuesa, en la colonia Del Río, encontrando diversas afectaciones en el inmueble.

Tras una revisión inicial, se estableció que los responsables lograron sustraer aproximadamente 60 metros de cable de uso rudo, provocando daños en parte de la infraestructura eléctrica del centro educativo.

Además del robo, los intrusos dañaron varias cámaras de vigilancia instaladas en distintos puntos del plantel, presuntamente con la intención de dificultar su identificación y evitar que quedaran registros de su incursión.

La situación fue reportada a las autoridades por directivos de la institución, quienes solicitaron la intervención de corporaciones de seguridad para documentar los hechos y orientar sobre el procedimiento legal a seguir.

Elementos de la Policía Escolar acudieron al lugar para tomar conocimiento del caso, realizar una inspección de las áreas afectadas y recabar información que permita avanzar en las investigaciones.

Los agentes recomendaron a los representantes del plantel presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público para que se integre la carpeta de investigación correspondiente y se determine el monto total de los daños ocasionados.

El incidente generó preocupación entre maestros y padres de familia, ya que las afectaciones comprometen parte de las condiciones de seguridad del plantel y representan un gasto adicional para la institución educativa.