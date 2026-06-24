Choque en colonia Independencia: Motociclista herido en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un repartidor de comida terminó en el hospital luego de verse involucrado en un aparatoso accidente vial registrado la mañana de este miércoles en la colonia Independencia, donde la motocicleta que conducía se impactó contra una camioneta en una transitada intersección.

El percance ocurrió alrededor de las 11:30 horas en el cruce de las calles Coahuila y Camilo Torres, movilizando a socorristas de la Cruz Roja Mexicana y a elementos del Departamento de Control de Accidentes.

El lesionado fue identificado como Jesús Álvarez Treviño, de 29 años de edad, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta Italika color blanco utilizada para el servicio de reparto.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con los primeros informes recabados en el lugar, una camioneta Mazda CX-7 color blanco circulaba sobre la calle Coahuila con preferencia de paso. Al aproximarse a la intersección con Camilo Torres, su conductora redujo la velocidad con la intención de incorporarse a dicha vialidad.

Fue en ese momento cuando el motociclista presuntamente intentó rebasar a la unidad, coincidiendo ambas maniobras en el mismo punto. La falta de espacio para evitar el contacto provocó que la motocicleta se impactara contra uno de los costados de la camioneta.

A consecuencia del choque, Jesús Álvarez salió proyectado y cayó violentamente sobre la carpeta asfáltica, sufriendo diversas lesiones que obligaron la intervención inmediata de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios en el sitio y posteriormente lo trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides para una valoración médica especializada.

Mientras tanto, peritos de Control de Accidentes realizaron el levantamiento de evidencias y el peritaje correspondiente para establecer la mecánica exacta del percance y deslindar responsabilidades.

La camioneta presentó daños materiales en uno de sus costados, mientras que la motocicleta quedó tendida sobre la vía pública, afectando momentáneamente la circulación vehicular en el sector.

La conductora de la camioneta fue trasladada a la Comandancia Municipal para rendir su declaración como parte del procedimiento administrativo derivado del accidente.