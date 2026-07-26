Mujer lesionada tras agresión en Frontera: policía interviene

FRONTERA, COAH.– Una mujer resultó lesionada durante un presunto caso de violencia familiar registrado la noche del sábado en la colonia Guadalupe Borja, hecho que movilizó a elementos de la Policía Municipal y a paramédicos del Departamento de Bomberos.

El incidente ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Constitución, donde la afectada, identificada como Monserrat, informó a las autoridades que fue agredida presuntamente por su esposo, identificado como Guadalupe.

De acuerdo con la versión proporcionada por la mujer a los oficiales, la discusión comenzó cuando intentó revisar el teléfono celular de su pareja. Según su testimonio, el altercado escaló y el hombre presuntamente la golpeó en distintas partes del cuerpo, además de causarle una lesión en una de sus piernas.

Tras recibir el reporte de auxilio, policías municipales acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, brindar resguardo a la víctima y coordinar la atención prehospitalaria. Paramédicos del cuerpo de Bomberos valoraron a la mujer y le proporcionaron los primeros auxilios por las lesiones que presentaba.

Con la información obtenida en el sitio, los elementos municipales implementaron un recorrido por calles de los alrededores para localizar al presunto agresor. Sin embargo, pese al operativo de búsqueda, el señalado no fue ubicado y logró evadir la acción policial.

Al concluir la intervención, los agentes orientaron a la afectada sobre el procedimiento para presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público, autoridad encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar las acciones legales correspondientes.

El caso quedó documentado por las corporaciones participantes. Asimismo, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho de violencia familiar, a fin de que los casos sean investigados y atendidos conforme a la ley.