Delincuente escapa tras robo en tienda de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un delincuente logró escapar tras cometer un robo con violencia durante la madrugada de ayer sábado en una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Otilio Montaño, de donde obtuvo aproximadamente mil pesos en efectivo y diez cajetillas de cigarros.

El asalto se registró en el establecimiento localizado en el cruce de la calle Valle Dorado y calle 7. De acuerdo con el reporte, el presunto responsable ingresó al negocio con el rostro parcialmente cubierto por un paño blanco, lo que dificultó su identificación.

Según la declaración del empleado, el sujeto lo amenazó para obligarlo a entregar el dinero de la caja registradora. Bajo intimidación, la víctima entregó el efectivo y la mercancía solicitada. Posteriormente, el asaltante abandonó el lugar con rumbo desconocido.

El presunto responsable fue descrito como un hombre que vestía playera amarilla, pantalón de mezclilla y tenis blancos.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal desplegaron un operativo de búsqueda en calles y colonias aledañas para tratar de ubicar al sospechoso. Sin embargo, pese al recorrido realizado, no fue posible localizarlo ni efectuar alguna detención relacionada con el caso.

Las autoridades orientaron al representante legal del establecimiento para presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, instancia que integrará la carpeta de investigación y llevará a cabo las diligencias necesarias para identificar al responsable y proceder conforme a derecho.