Monclova: mujer es agredida y rechaza atención médica tras ataque

MONCLOVA, COAH.— Una mujer fue localizada golpeada y tirada sobre el camellón central de la avenida Sur, en la colonia Hipódromo, luego de presuntamente ser agredida por un sujeto que, tras atacarla, huyó del lugar dejándola a su suerte, lo que generó la movilización de elementos de Seguridad Pública Municipal.

Los hechos se registraron alrededor de las 12:10 horas, cuando oficiales a bordo de la unidad 228 realizaban un rondín de vigilancia sobre la avenida Sur, cuando se percataron de una mujer quejándose y recostada sobre el camellón central, presentando visibles signos de haber sido golpeada.

Al aproximarse para brindarle apoyo, los uniformados le cuestionaron qué había ocurrido, señalando la afectada que momentos antes había sostenido una discusión con un hombre, quien posteriormente la agredió físicamente y se dio a la fuga, sin que pudiera proporcionar mayores datos sobre el responsable.

Los policías le ofrecieron la atención de paramédicos para que fuera valorada médicamente; sin embargo, la mujer se negó a recibir auxilio, manifestando que no requería atención médica y agradeciendo la intervención de los oficiales.

Tras constatar que la mujer podía ponerse de pie por su propio pie y al no aceptar apoyo adicional, los elementos continuaron con su recorrido, aunque se exhortó a la afectada a denunciar los hechos ante las autoridades correspondientes.