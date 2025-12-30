'Con el cariño de siempre...' Estrella taxi contra camión de la Bimbo

Un taxista estuvo a punto de protagonizar una tragedia la mañana de ayer, luego que no logró frenar a tiempo al llegar a un reductor de velocidad y terminó incrustando su vehículo contra la parte trasera de un camión repartidor de la empresa Bimbo, mientras circulaba por el carril lateral del puente elevado del bulevar Harold R. Pape, a la altura del cruce con la calle 11, en la colonia Los Álamos.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el conductor del taxi, identificado como Néstor Daniel Zamarrón Vargas, se desplazaba a bordo de un Nissan Tsuru modelo 2017 en color blanco, cuando al aproximarse al reductor de velocidad no alcanzó a disminuir la marcha, impactándose de lleno contra una camioneta Mercedes Benz Sprinter modelo 2008, también en color blanco, conducida por Óscar Ernesto Díaz Ramírez.

El fuerte encontronazo generó alarma entre automovilistas que transitaban por la zona, quienes de inmediato reportaron el accidente a los números de emergencia. Al sitio acudieron socorristas del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes brindaron atención pre hospitalaria al taxista; sin embargo, de manera milagrosa, el conductor resultó ileso pese a lo aparatoso del choque.

Detalles confirmados

Elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron minutos después para tomar conocimiento del percance, realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades. Tras las diligencias, se confirmó que el accidente dejó únicamente daños materiales en ambas unidades, sin personas lesionadas.

Acciones de la autoridad

Finalmente, las autoridades ordenaron el retiro de los vehículos para restablecer la circulación en el bulevar Harold R. Pape y reiteraron el llamado a los conductores a respetar los límites de velocidad y extremar precauciones, especialmente en zonas donde existen reductores y alto flujo vehicular.