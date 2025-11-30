Mujer golpeada en Monclova tras agresión de su esposo

MONCLOVA, COAH.— Una escena lamentable se registró la tarde de ayer en pleno Centro de Monclova, donde una mujer fue encontrada tirada, golpeada sobre la calle Hinojosa, luego de haber sido presuntamente agredida por su esposo, un trailero que, tras la golpiza, la dejó abandonada a su suerte.

La víctima fue identificada como Wendy Yesenia Ruiz Pérez, de 30 años, quien relató que todo comenzó dentro de su domicilio, ubicado en la calle Hinojosa número 243. Ahí, una discusión con su pareja escaló rápidamente hasta convertirse en un violento ataque físico. Entre gritos y empujones, el sujeto terminó por golpearla repetidamente para después sacarla del inmueble y dejarla tirada en el pavimento.

Vecinos del sector que presenciaron la escena no dudaron en pedir ayuda al ver a la mujer lastimada y desorientada, por lo que de inmediato solicitaron la presencia de las autoridades mediante el 911. Minutos más tarde, elementos de Seguridad Pública y socorristas del GUBC arribaron al lugar para auxiliarla y tomar conocimiento de lo ocurrido.

A pesar de las lesiones visibles que presentaba y del agresivo comportamiento que denunció, Wendy Yesenia optó por no interponer una denuncia formal en contra de su esposo, lo que limitó la actuación de los oficiales únicamente a emitir las recomendaciones correspondientes en casos de violencia familiar.

La situación volvió a encender las alertas sobre la vulnerabilidad en la que muchas mujeres permanecen, aun cuando existen mecanismos y apoyos para denunciar a sus agresores.