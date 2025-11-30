Movilización policiaca en Monclova por falsa alarma de mujer en puente

MONCLOVA, COAH.— Una fuerte movilización policiaca se registró la noche de ayer en la colonia Obrera Norte, luego que una llamada al número de emergencias 911 alertó sobre una supuesta mujer que intentaba lanzarse desde la parte alta del puente de AHMSA. El reporte, que describía una situación crítica y de inminente peligro, activó de inmediato los protocolos de rescate.

Varias unidades del Departamento de Seguridad Pública se trasladaron al sitio a toda velocidad, bloqueando accesos y realizando un recorrido exhaustivo por la estructura del puente y sus alrededores. Durante varios minutos, los oficiales buscaron a la presunta persona en riesgo, revisando barandales, accesos peatonales y zonas contiguas.

Sin embargo, tras una verificación minuciosa, se confirmó que no había ninguna mujer en el lugar ni indicios de un intento de suicidio. Todo apuntaba a que se trató de una falsa alarma que generó tensión, preocupación y la movilización de recursos que, en ese momento, pudieron haber sido necesarios para atender una emergencia real en otro punto de la ciudad.

Tras lo ocurrido, el Director de Seguridad Pública, Gabriel Santos, lanzó un contundente llamado a la ciudadanía para evitar este tipo de reportes infundados, recordando que cada movilización implica personal, equipo y tiempo que no debe desperdiciarse bajo ningún motivo.

La falsa alarma dejó claro, una vez más, que los llamados sin fundamento no solo crean caos innecesario, sino que también ponen en riesgo a los propios elementos que acuden con inmediatez ante la posibilidad de salvar una vida.