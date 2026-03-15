Frontera: menor Nahomi N es hospitalizada tras violenta agresión

FRONTERA, COAH.— Una menor de apenas 12 años de edad terminó hospitalizada la noche de ayer luego de ser agredida brutalmente por varias jovencitas en la calle, situación que provocó la movilización de las autoridades.

La adolescente, identificada como Nahomi N, fue ingresada a la Clínica Número 9 del Instituto Mexicano del Seguro Social tras presentar visibles golpes en distintas partes del cuerpo.

La menor llegó al hospital acompañada por su madre, Karina N, quien solicitó de inmediato la intervención del personal médico al percatarse de las lesiones que presentaba su hija.

De acuerdo con información proporcionada en el nosocomio, la adolescente presentaba diversas contusiones principalmente en el rostro y otras áreas del cuerpo, por lo que fue ingresada para su valoración y atención médica.

Al detectar signos evidentes de violencia, el personal médico notificó a las autoridades correspondientes para que se iniciaran las investigaciones sobre lo ocurrido.

Minutos más tarde arribaron a la clínica elementos de la Policía Municipal y detectives de la Agencia de Investigación Criminal, quienes se entrevistaron con la madre de la menor para recabar información sobre la agresión.

Durante su declaración, la mujer explicó que se encontraba visitando a familiares en la Zona Centro de Frontera cuando se registraron los hechos.

Según relató, su hija se encontraba en la calle cuando un grupo de jovencitas se acercó y comenzó a golpearla sin motivo aparente, dejándola con múltiples lesiones.

Ante la situación, la madre decidió trasladarla de inmediato al hospital para que recibiera atención médica especializada.

Tras lo ocurrido, Karina N informó que acudirá ante el Ministerio Público para interponer la denuncia correspondiente y exigir que se investigue a las responsables de la agresión.

Las autoridades tomaron conocimiento del caso y se espera que las indagatorias permitan esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.