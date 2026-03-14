Riña campal entre vecinos deja dos lesionados en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Una violenta riña entre vecinos de la colonia Pedregal de San Ángel dejó como saldo dos personas lesionadas durante la madrugada de este sábado, lo que provocó la movilización de elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja.

Los hechos se registraron alrededor de las 03:50 horas en el cruce de las calles Altamirano y Durango, donde varios vecinos reportaron al sistema de emergencias una pelea campal en la que participaban al menos diez personas.

De acuerdo con los primeros reportes, en la riña participaron tanto hombres como mujeres, quienes presuntamente se encontraban bajo los efectos del alcohol cuando comenzó la confrontación, que rápidamente se salió de control.

Tras recibir el reporte, unidades de la Policía Municipal se trasladaron al lugar para tratar de restablecer el orden en el sector.

Al arribar, los oficiales encontraron a dos personas con heridas sangrantes, aparentemente provocadas durante la agresión, mientras que el resto de los involucrados se refugiaron dentro de un domicilio cercano.

Debido a las lesiones que presentaban los afectados, fue necesaria la presencia de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes acudieron para brindarles los primeros auxilios.

Posteriormente, los socorristas trasladaron a los lesionados a un hospital de la localidad para que recibieran atención médica especializada.

A pesar del operativo realizado en el lugar, los presuntos agresores permanecieron atrincherados dentro del domicilio, por lo que no fue posible realizar detenciones en ese momento.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron a las víctimas acudir ante el Ministerio Público para interponer la denuncia correspondiente por las lesiones sufridas durante la riña.

El incidente generó inquietud entre los habitantes del sector, quienes señalaron que las peleas entre vecinos suelen registrarse durante reuniones donde el consumo de alcohol se sale de control.