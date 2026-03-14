Encuentran sin vida a joven de 25 años en reunión en Saltillo

Saltillo, Coahuila.- Una joven de 25 años fue localizada sin vida durante la madrugada de este sábado al encontrarse en una reunión con amigos en la colonia Oceanía Bulevares, luego de que presuntamente se autolesionara al interior de un domicilio.

De acuerdo con información que trascendió entre los asistentes, la joven, identificada como Andrea Lucero, se encontraba conviviendo en una fiesta cuando comenzó a discutir con alguien a través de su teléfono celular.

Según relataron sus amigos, tras la llamada, Andrea comentó que iría al baño. Al notar que había pasado cerca de una hora sin que regresara, algunos de los presentes fueron a buscarla.

Al ingresar al lugar, la encontraron con signos de autolesión, por lo que de inmediato solicitaron apoyo a los servicios de emergencia.

Paramédicos acudieron al sitio para brindarle atención, sin embargo la joven ya no contaba con signos vitales.

Elementos de Seguridad acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido y acordonaron el área, mientras tanto, personal de la Fiscalía realizaba las diligencias correspondientes y ordenaba el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

Acciones de la autoridad

Hasta el momento, las autoridades realizan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar con precisión las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.