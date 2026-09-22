Roberto N. es agredido en Monclova durante intento de robo

MONCLOVA, Coah. - Un hombre resultó lesionado luego de ser agredido por varios sujetos que presuntamente intentaron despojarlo de sus pertenencias la noche del martes en la colonia Colinas de Santiago, al sur de la ciudad.

El afectado fue identificado como Roberto N., quien, de acuerdo con la información proporcionada, circulaba por el cruce de las calles Cuartel y Cañada cuando varios individuos le salieron al paso.

Los sujetos presuntamente intentaron quitarle sus pertenencias, pero Roberto N. opuso resistencia. Ante ello, los agresores lo golpearon y posteriormente se retiraron del lugar.

Tras el reporte de la agresión, paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) acudieron al sitio para brindar atención al lesionado.

Luego de valorar a Roberto N., los socorristas determinaron que requería traslado hospitalario, por lo que fue llevado al Hospital Amparo Pape de Benavides para continuar con la atención médica correspondiente.

Elementos de Seguridad Pública también se movilizaron al lugar y tomaron conocimiento de los hechos, además de recabar información relacionada con la agresión.

Hasta el momento, no se ha establecido la identidad de los responsables ni se reportan personas detenidas por estos hechos.

El caso quedó en conocimiento de las autoridades municipales, quienes recabaron los datos relacionados con el ataque ocurrido en este sector del sur de Monclova.