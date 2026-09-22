Gabriel Santos refuerza vigilancia en secundaria de Monclova

MONCLOVA, Coahuila.- Con patrullas y una unidad canina K9, autoridades reforzaron la vigilancia en la Secundaria 2 Emiliano Zapata, al sur de Monclova, durante el arranque del programa Seguridad Escolar.

El operativo preventivo reunió en el plantel al director de Seguridad Pública, Gabriel Santos, elementos de la Policía Escolar y personal de la unidad K9, además de vehículos oficiales que fueron instalados en la plaza cívica durante el inicio de las acciones.

La estrategia tiene como objetivo incrementar la vigilancia y prevenir nuevos hechos de violencia dentro y en los alrededores de la institución educativa.

La medida se implementó luego de antecedentes de confrontaciones entre estudiantes registrados durante ciclos escolares anteriores, que han generado preocupación entre la comunidad educativa.

En febrero de 2025, se reportó y difundió ampliamente una pelea a golpes entre alumnas de la secundaria, ocurrida en el exterior del plantel. El incidente derivó en la aplicación de protocolos de seguridad, así como en la suspensión temporal y clases a distancia para las estudiantes involucradas.

Posteriormente, en febrero de 2026, se registraron nuevamente conatos de bronca en las inmediaciones de la escuela, específicamente sobre la calle Hermanos Serdán.

En esos hechos participaron alumnos de los turnos matutino y vespertino, quienes protagonizaron confrontaciones y se arrojaron objetos como piedras y palos.

Ante estos antecedentes, directivos del plantel solicitaron la colaboración de los padres de familia para fortalecer las medidas preventivas y evitar que vuelvan a registrarse hechos vandálicos.

Con el programa Seguridad Escolar, las autoridades buscan mantener una mayor presencia policial y fortalecer las acciones de prevención para preservar condiciones de seguridad en la comunidad escolar.