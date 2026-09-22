Disputan culpas tras Choque en la lomalinda

MONCLOVA, Coah.- Una maniobra de incorporación terminó en un choque entre dos vehículos y derivó en una fuerte discusión entre los conductores, cerca del mediodía del martes, en el cruce de la avenida Sidermex y el libramiento Carlos Salinas de Gortari.

El percance ocurrió a la altura de la colonia Loma Linda, al sur de Monclova, donde Pablo conducía un Volkswagen Sedán negro.

De acuerdo con los hechos reportados, el conductor intentó incorporarse a la circulación cuando había tránsito vehicular, pero la maniobra terminó provocando el impacto contra otro automóvil en el que viajaba una familia.

Tras el choque, ambos conductores comenzaron a discutir por las circunstancias del accidente y los daños materiales ocasionados en las unidades.

La tensión aumentó en el sitio, por lo que fue necesaria la intervención de elementos de Control de Accidentes, quienes acudieron para tomar conocimiento del percance y realizar las diligencias correspondientes.

Los agentes recabaron información y realizaron las primeras investigaciones para establecer, mediante el peritaje, cómo ocurrió el accidente y determinar la responsabilidad de cada conductor.

El choque no dejó personas lesionadas y únicamente se reportaron daños materiales.

Será con base en las diligencias de las autoridades como se establecerá la responsabilidad correspondiente por el accidente registrado en este transitado sector del sur de la ciudad.