Investigación policial por ataque a domicilio en Primero de Mayo

Una violenta irrupción se registró durante la madrugada de este miércoles en la colonia Primero de Mayo, luego que cuatro hombres armados ingresaron a un domicilio y sometieron a sus ocupantes bajo amenazas de muerte, buscando presuntamente droga que el propietario dijo desconocer.

Los hechos ocurrieron cerca de las 01:50 horas en la vivienda marcada con el número 1111 de la calle Yolar, entre las calles Juan Antonio de la Fuente y Salvador Díaz Mirón, cuando los agresores, quienes portaban armas cortas, arribaron a bordo de un vehículo color blanco sin distintivos oficiales.

De acuerdo con el afectado, los sujetos ingresaron de forma violenta, separando a los integrantes de la familia: a su hijo y a su abuelita los llevaron a una habitación, mientras que a dos trabajadores que se encontraban en la casa los confinaron en otra.

En tanto, el propietario fue golpeado en repetidas ocasiones mientras lo interrogaban acerca de una supuesta droga, de la cual afirmó no tener conocimiento.

Tras las agresiones, el comando armado se apoderó de un teléfono celular y la cantidad de nueve mil pesos en efectivo antes de huir del lugar.

La víctima, quien declaró dedicarse a la renta de departamentos y que los trabajadores solo realizan reparaciones en los mismos, aseguró desconocer el motivo de la insistencia de los atacantes sobre la droga.

El afectado mencionó contar con cámaras de seguridad en la propiedad, lo que podría ayudar en la investigación. Sin embargo, señaló que desconoce si los agresores pudieran pertenecer a alguna corporación, ya que el vehículo en que se desplazaban no portaba logotipos ni insignias oficiales.

Elementos de la Policía Municipal y detectives de la Agencia de Investigación Criminal se movilizaron al lugar para tomar conocimiento del hecho y canalizaron el caso al Ministerio Público, quien abrirá la carpeta de investigación correspondiente por allanamiento, robo con violencia y lesiones, sin descartar otras líneas de investigación sobre el trasfondo del ataque.