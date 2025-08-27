Tres Detenidos por Consumir Sustancias Prohibidas en la Vía Pública

Tres personas, entre ellas una mujer, fueron detenidas por elementos de la Policía Municipal tras ser sorprendidos consumiendo sustancias prohibidas en plena vía pública, la mañana de este miércoles en la colonia Hipódromo.

El aseguramiento ocurrió alrededor de las 11:20 horas, sobre la calle 12 de la colonia, cuando los oficiales de la unidad 236 observaron a la tercia inhalando presuntamente sustancias tóxicas.

Ante la flagrancia del hecho, los agentes procedieron a la detención inmediata de los involucrados.

Los detenidos fueron identificados como Ignacio Armendáriz Alfaro, de 52 años y vecino de la colonia Santa Bárbara, Abelardo Hernández, de 32 años, habitante de la colonia Tierra y Libertad y María Soledad Zamora, vecina de la misma colonia Hipódromo.

Tras su arresto, los tres fueron trasladados a las celdas municipales, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para responder por la falta administrativa de inhalar sustancias tóxicas.