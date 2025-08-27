Allanamiento y robo de tecnología en tienda I-Shop Paseo Monclova

Amantes de lo ajeno lograron un botín superior a los 250 mil pesos al irrumpir durante la madrugada de este miércoles en la tienda I-Shop del Mall Paseo Monclova, de donde sustrajeron siete teléfonos iPhone y una iPad tras ingresar por el cielo falso del establecimiento.

El encargado de la tienda, Roberto Rafael López Aguilar, reportó que al llegar cerca de las 10:00 horas para iniciar labores, se percató de varios boquetes en el plafón, así como de cables de cámaras de seguridad cortados. Posteriormente, al realizar un inventario preliminar, se descubrió la falta de los equipos de telefonía de alta gama y la tableta.

De acuerdo con las primeras indagatorias, la alarma de seguridad del local se activó durante la madrugada y las cámaras dejaron de grabar alrededor de las 03:00 horas, lo que coincide con la hora aproximada en que se habría cometido el robo.

Elementos de la Policía Municipal, de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Estatal Coahuila se trasladaron hasta la plaza comercial ubicada sobre el bulevar Harold R. Pape y Lázaro Cárdenas, en la colonia Estancias de San Juan Bautista, donde tomaron conocimiento de lo ocurrido.

Finalmente, las autoridades recomendaron al encargado interponer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para que se dé inicio a la carpeta de investigación, mientras se revisan posibles grabaciones y testimonios que ayuden a identificar a los responsables.