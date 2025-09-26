Movilización Policiaca en Monclova Tras Brutal Paliza a Joven

MONCLOVA, COAH.- Lo que parecía una tranquila tarde familiar en la colonia Colinas de Santiago terminó en escándalo y movilización policiaca, luego que dos individuos irrumpieron en la vivienda para propinarle una brutal paliza a Francisco Jesús de la Cruz Aguilar, de 24 años, quien resultó lesionado.

Los hechos se registraron cerca de las 13:15 horas del viernes, cuando la línea de emergencias recibió un reporte de una vecina identificada como Yolanda, quien solicitaba de urgencia una ambulancia en la calle Teatro Obrero número 1538, pues un joven había sido atacado violentamente.

Al llegar, los oficiales se entrevistaron con Rubén de los Ángeles, propietario del domicilio, quien explicó que los agresores sorprendieron a su yerno dentro de la casa y lo golpearon en repetidas ocasiones con un barrote.

Minutos después, el propio Francisco confirmó que fueron dos masculinos quienes lo agredieron, presuntamente porque intentaron llevarse un tanque de gas y, al impedirlo, se le fueron encima a golpes.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron para revisar al afectado. Aunque presentaba lesiones visibles, Francisco Jesús decidió no ser trasladado a un hospital, asegurando que acudiría por sus propios medios a recibir atención médica.

Finalmente, la Policía tomó conocimiento del caso y exhortó al lesionado a formalizar su denuncia, con el fin de que se investigue la identidad de los responsables y se deslinden responsabilidades.