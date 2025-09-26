Aseguran camioneta cargada con armas tras persecución policiaca en Coahuila

CASTAÑOS, COAH.– Una persecución policiaca contra una camioneta sospechosa que recorría brechas de la Carretera Federal 53, derivó en el aseguramiento de una camioneta Lincoln negra cargada con equipo táctico y armas.

Los hechos ocurrieron la tarde del jueves 24 de septiembre, cuando agentes de seguridad de la Policía Estatal detectaron la camioneta sospechosa circulando por brechas en los límites de Nuevo León. Tras una breve persecución, los ocupantes abandonaron la unidad y lograron escapar.

Al revisar la camioneta, personal de la Fiscalía localizó chalecos antibalas, cascos y varias armas largas, las cuales fueron trasladadas a la Delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) para iniciar las investigaciones correspondientes. La camioneta asegurada fue remolcada con una grúa hasta los patios de la misma delegación.

Autoridades estatales informaron que este operativo se enmarca dentro del Blindaje Coahuila, estrategia de seguridad desplegada por el Gobierno del Estado luego de los sucesos violentos registrados en el municipio de Mina, Nuevo León.

Hasta el cierre de esta edición, no se reportaban personas detenidas por estos hechos, mientras que fuerzas estatales y federales mantienen patrullajes de vigilancia en la región centro de Coahuila.