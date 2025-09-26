Policía actúa ante incidente con hombre esquizofrenia en colonia Miravalle

MONCLOVA, COAH.- Una escena de confusión y temor se vivió la tarde de este viernes en la colonia Miravalle, cuando un hombre que padece esquizofrenia ingresó a una vivienda sin permiso, lo que obligó a los moradores a pedir auxilio inmediato a las autoridades.

El individuo fue identificado como Jaime Cuevas, de 50 años de edad, quien aparentemente salió de su domicilio sin que su familia se diera cuenta y terminó en casa de desconocidos. Testigos mencionaron que el hombre lucía desorientado y nervioso, asegurando que conocía a las personas del lugar, lo que causó aún mayor incertidumbre entre los residentes.

Ante la llamada de auxilio, oficiales de la Policía Municipal se trasladaron de inmediato a la zona y, siguiendo los protocolos de atención para personas en situación vulnerable, dialogaron con Jaime hasta lograr tranquilizarlo. Posteriormente, fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública, donde ya lo aguardaba uno de sus hermanos.

El familiar explicó a las autoridades que Jaime ha sido diagnosticado con esquizofrenia y que su salida ocurrió sin que nadie en casa lo notara. Tras dar parte al juez calificador y cumplir con el procedimiento correspondiente, los policías entregaron al hombre a su hermano, quien lo acompañó de regreso a su hogar.

Finalmente, la corporación municipal resaltó que la rápida intervención ciudadana evitó un problema mayor y destacó la importancia de mantener la colaboración entre vecinos y autoridades para proteger a personas que, por sus condiciones de salud, se encuentran en mayor situación de riesgo.