Accidente en Monclova: Vehículos Chocan en Tierra y Libertad sin Víctimas

MONCLOVA, COAH.– Un aparatoso accidente vial ocurrido la noche de ayer en la colonia Tierra y Libertad dejó como saldo considerables daños materiales, luego de que un joven conductor se incorporara sin precaución a la avenida Las Torres y se metió al paso de un vehículo Toyota.

El percance ocurrió alrededor de las 21:00 horas en el cruce de la avenida Revolución Mexicana y la calle 9, donde Víctor Hugo Puente Mendoza, de 26 años, vecino de la colonia Lomas de Sanmiguel, conducía un Suzuki Swift modelo 2022, color guindo.

Al salir de la calle 9 e intentar tomar la circulación de la avenida Las Torres, el joven invadió el paso de un Toyota Avanza modelo 2023, color gris, conducido por Herick Faustino Ramírez Landeros, de 48 años, habitante de la Zona Centro.

El fuerte impacto dejó severos daños en ambas unidades, lo que generó la movilización de elementos del Departamento de Control de Accidentes, quienes se encargaron de elaborar el peritaje correspondiente y abanderar el área mientras se resolvía la situación legal.

Afortunadamente, pese a la magnitud del choque, no se reportaron personas lesionadas. Los oficiales trasladaron a los involucrados a la Comandancia Municipal para que se realizara el procedimiento de deslinde de responsabilidades y se buscara un acuerdo en relación al pago de los daños ocasionados.