Conductor Ebrio Causa Choque en Monclova

MONCLOVA, COAH.– La imprudencia y el alcohol volvieron a hacerse presentes en las calles de Monclova durante la madrugada de ayer, luego que un conductor en estado de ebriedad provocó un fuerte accidente en el cruce de las avenidas Juárez y la avenida Acereros.

El percance ocurrió poco después de las 02:00 de la mañana, cuando Alfredo Oliver Sustaita Vielma, quien se desplazaba a bordo de una Toyota Highlander con dirección al sur por la avenida Acereros, ignoró la luz roja del semáforo y terminó estrellándose contra otra camioneta que tenía el paso libre.

La unidad afectada fue una GMC Sierra de color azul, manejada por Brandon Hernández Sánchez, propietario de una purificadora de agua, quien en ese momento transportaba un gran recipiente rumbo a su negocio en la colonia Los Bosques.

El trabajador relató que apenas avanzaba sobre Juárez cuando sorpresivamente fue embestido por el otro automovilista.

El impacto dejó ambas camionetas con severos daños y restos esparcidos sobre la vialidad, lo que interrumpió la circulación por varios minutos.

Afortunadamente, los dos conductores resultaron con lesiones menores, siendo atendidos en el lugar por paramédicos sin necesidad de traslado a un hospital.

Elementos de Control de Accidentes y la Policía Municipal acudieron para controlar el tráfico y realizar el peritaje.

Con apoyo de un testigo y el croquis correspondiente, se determinó que Sustaita Vielma había desobedecido la señal preventiva. Además, las autoridades confirmaron que se encontraba en estado de ebriedad, lo que agravará las sanciones en su contra por la responsabilidad del accidente, por lo que el briago fue consignado al Ministerio Público.