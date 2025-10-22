Madre e hija sufren accidente vial en Monclova durante la noche

MONCLOVA, COAH.— Una madre de familia y su pequeña hija se llevaron tremendo susto durante la medianoche de ayer, luego que una distracción al volante provocó un aparatoso accidente sobre la avenida Las Torres, a la altura de la colonia Monclova 400. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

La responsable fue identificada como Ángela Martínez, quien conducía un automóvil Nissan Versa color azul y se dirigía hacia su domicilio tras concluir una visita familiar.

De acuerdo con el informe de las autoridades, al aproximarse al cruce con la calle 5 de Febrero, la mujer intentó pasar a su hija del asiento del conductor al del copiloto mientras el vehículo seguía en movimiento.

Esa maniobra imprudente ocasionó que Ángela perdiera el control del volante y girara bruscamente hacia la derecha, impactando la banqueta y trepando parcialmente sobre ella. El ruido del golpe despertó a vecinos del sector, quienes dieron aviso a las autoridades por medio del número de emergencias.

Elementos de Control de Accidentes acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y verificar que no hubiera daños a la infraestructura pública. Tras revisar a madre e hija, confirmaron que ambas se encontraban ilesas, aunque con una fuerte crisis nerviosa.

Como el percance no provocó daños mayores ni afectaciones a terceros, a la conductora únicamente se le aplicó una infracción administrativa por falta de precaución al conducir. Posteriormente, se le permitió retirarse del sitio con su vehículo.