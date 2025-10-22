Persecución de Camioneta a Alta Velocidad en Carretera Federal

FRONTERA, COAH. – Una intensa persecución se registró la madrugada de ayer sobre la carretera federal número 30, cuando unidades de Seguridad Pública de Monclova solicitaron apoyo para dar alcance a una camioneta tipo combi que circulaba a alta velocidad desde Monclova, cruzando hacia San Buenaventura y el municipio de Nadadores.

De acuerdo con los informes, la combi, que se desplazaba a una velocidad inmoderada, comenzó su trayecto desde el bulevar Ejército Mexicano, continuó por la carretera 30, dirigiéndose en dirección a San Buenaventura.

En su paso, los oficiales de Monclova comenzaron la persecución y se unieron las unidades de las corporaciones de Frontera, Nadadores y San Buenaventura para brindar apoyo en el operativo.

El conductor de la camioneta, al percatarse de la presencia policial, tomó una brecha y se adentró en terrenos de difícil acceso, perdiendo de vista a las unidades de seguridad.

La persecución se extendió durante varios minutos, pero el vehículo logró escapar sin dejar rastro, lo que provocó que los oficiales suspendieran la búsqueda sin haber logrado su detención.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar al conductor y dar seguimiento a la evasión, mientras se mantiene vigilancia en las zonas cercanas a la brecha por donde se perdió el rastro del vehículo.