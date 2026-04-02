Seis detenidos tras agresión en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Lo que inició como una riña entre dos hombres terminó convirtiéndose en una violenta agresión colectiva la mañana de este jueves en la colonia Lupita Murguía, donde seis personas —tres hombres y tres mujeres— fueron detenidas luego de propinarle una golpiza a otro sujeto.

Bajo el cargo de lesiones dolosas y/o lo que resulte fueron consignados Luis Torres de 40 años, Juan Torres de 42 años, así como Brenda Torres de 45 años, María Torres de 34 años y la madre de Jonathan, María de Lourdes Hernández de 62 años.

El incidente ocurrió alrededor de las 07:15 horas, cuando elementos municipales atendieron un reporte sobre personas peleando en la vía pública. Al aproximarse, los oficiales observaron a un grupo alterado que avanzaba con palos y piedras en dirección a un domicilio ubicado en la calle San Charbel.

Pese a las indicaciones de la autoridad para que se detuvieran, el grupo ignoró las advertencias y continuó su marcha. Minutos después, ya en el domicilio señalado, los agresores se abalanzaron contra Jonathan Isai Ríos Hernández, quien se encontraba en el lugar, golpeándolo entre todos hasta dejarlo con múltiples lesiones en el rostro y el cuerpo. La madre y esposa de Jonathan participaron en la agresión en su contra.

La brutal agresión obligó a los oficiales a intervenir de inmediato y solicitar refuerzos. Con la llegada de más elementos, finalmente lograron separar a los involucrados y asegurar a los seis presuntos responsables, quienes fueron identificados como integrantes de dos familias.

Paramédicos de Cruz Roja atendieron a Jonathan, quien presentaba heridas sangrantes y un fuerte dolor generalizado. Tras ser estabilizado, fue trasladado al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde médicos confirmaron que sufrió una fractura nasal además de múltiples contusiones.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público por el probable delito de lesiones dolosas, donde se resolverá su situación legal conforme avancen las investigaciones.