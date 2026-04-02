Se mete auto bajo plataforma

MONCLOVA, COAH.- Una impactante escena se vivió la tarde de este jueves sobre el bulevar Harold R. Pape, luego de que la imprudencia de un trailero estuvo a punto de costarle la vida a un adulto mayor. El operador del tractocamión invadió la trayectoria de un automóvil, provocando que éste quedara incrustado bajo la plataforma de la pesada unidad.

El aparatoso accidente ocurrió a la altura del cruce con la calle Ecuador, donde Gilberto López, operador de un tractocamión Kenworth color blanco, intentó ingresar de reversa a Bodega Aurrera para realizar una descarga. En su peligrosa maniobra, el trailero circularía un tramo en sentido contrario sobre el Pape y terminó atravesándose completamente sobre la vía.

Fue en ese instante cuando Luis Villarreal, un hombre mayor que conducía un Chevrolet Malibu color arena, avanzaba por su carril sin imaginar el riesgo. La plataforma de la quinta rueda se extendió hasta la calle Ecuador, bloqueando la trayectoria del automóvil. Sin posibilidad de frenar a tiempo, don Luis terminó estrellándose contra el armatoste, quedando su vehículo atorado bajo la estructura metálica.

El estruendo se escuchó varios metros a la redonda, alertando a automovilistas y peatones. Aunque la escena era dramática y el daño al vehículo evidente, el conductor resultó únicamente con golpes y un fuerte susto. Aun así, elementos de Tránsito Municipal y del Departamento de Control de Accidentes solicitaron la presencia de paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes arribaron para auxiliar y extraer con sumo cuidado al afectado.

Mientras tanto, el tráfico colapsó en la zona. El quinta rueda obstruyó completamente el paso hacia la calle Ecuador, obligando a los oficiales del Departamento de Control de Accidentes a coordinar el flujo vehicular para evitar más percances.

Familiares del adulto mayor llegaron rápidamente al lugar, visiblemente angustiados, para brindarle apoyo moral mientras los paramédicos realizaban una valoración para descartar lesiones graves. Por su parte, los peritos establecieron que la falta de precaución del trailero fue la causa directa del accidente.

El operador del tractocamión llamó a su ajustador para responder por los daños y lesiones ocasionadas. Finalmente, el Malibu fue rescatado de debajo de la plataforma, y el responsable fue trasladado a la Comandancia Municipal, donde se determinaría su situación legal tras cubrir los gastos correspondientes.