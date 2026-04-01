Médico con orden de restricción causa tensión en Clínica 7 IMSS Monclova

MONCLOVA, COAH.— La tarde de ayer se vivió un momento de tensión al interior de la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, luego que un médico sujeto a una orden de restricción judicial regresara al inmueble pese a tener estrictamente prohibido el acceso por disposición legal.

El médico, identificado como Gustavo Morúa, había sido detenido días atrás por situaciones que derivaron en la emisión de dicha medida cautelar, la cual le impide acercarse a la clínica. No obstante, el profesionista decidió ignorar la restricción y volvió a las instalaciones, lo que encendió de inmediato las alarmas entre trabajadores y derechohabientes.

Personal médico y administrativo reportó su presencia a los números de emergencia, provocando la movilización de elementos de Seguridad Pública. Al arribar, los oficiales realizaron un recorrido por el área, pero el implicado ya no se encontraba en el sitio o no fue posible ubicarlo con precisión, lo que generó incertidumbre entre el personal que lo había identificado.

Fuentes cercanas señalaron que no es la primera ocasión en que Morúa desacata medidas judiciales, por lo que su reincidencia podría complicar aún más su situación legal si es localizado y presentado ante las autoridades.

Mientras tanto, la clínica opera bajo vigilancia reforzada, en espera de lineamientos adicionales que garanticen la seguridad del personal y los pacientes, ante el riesgo de un nuevo intento de ingreso por parte del implicado.