Camino a Ciénegas le pega regia a armatoste

MONCLOVA, COAH.- Una maniobra mal calculada por parte de una conductora originó un percance vial en el Libramiento Carlos Salinas de Gortari la mañana de este jueves donde una camioneta terminó impactándose contra un tráiler en movimiento. Por fortuna, no hubo personas lesionadas y todo se resolvió en el lugar.

El hecho se registró alrededor de las 07:00 horas, cuando Cristina, de 40 años, vecina de Apodaca, Nuevo León, viajaba rumbo al Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas acompañada de sus sobrinos, como parte de una caravana que había salido desde Monterrey.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Al llegar al cruce con la avenida Sidermex, la mujer intentó dar vuelta a la izquierda, pero abrió de más la maniobra e invadió el carril contiguo, provocando que la Dodge RAM gris que manejaba terminara golpeando el costado de un tráiler azul que llevaba vía libre.

La pesada unidad era tripulada por Juan Vázquez, de 48 años, quien circulaba hacia el poniente de la ciudad cuando recibió el impacto. Ambos conductores descendieron de inmediato para verificar la situación y confirmaron que todos los pasajeros se encontraban ilesos.

Detalles confirmados

Momentos después arribaron elementos de peritaje, quienes tomaron conocimiento y revisaron la mecánica del accidente. Pese al tamaño de los vehículos involucrados, los daños fueron considerados menores y no representaron riesgo adicional.

Al final, las partes involucradas lograron llegar a un acuerdo en el mismo sitio, evitando que el caso fuera turnado a instancias mayores. Con el contratiempo solucionado, la familia retomó su viaje hacia Cuatro Ciénegas, aunque con una historia más que contar antes del mediodía.