Choque en bulevar San José: accidente en Monclova deja daños materiales

MONCLOVA, COAH.— La tarde de ayer, el cruce del bulevar San José y la calle Jiménez se convirtió en escenario de un aparatoso percance vial que dejó como saldo únicamente daños materiales, luego de que tres automóviles coincidieran en la intersección y terminaran impactándose en cadena.

Según los primeros informes, las unidades se aproximaron al cruce casi al mismo tiempo, lo que derivó en un choque que generó por algunos minutos tensión y asombro entre los presentes. A pesar de lo aparatoso del incidente, ninguno de los conductores resultó lesionado, por lo que no fue necesaria la presencia de socorristas.

Testigos señalaron que, tras el estruendo, los involucrados descendieron de sus vehículos para revisar los daños, mientras que la circulación se volvió lenta y parcialmente obstruida. Algunos automovilistas optaron por desviarse hacia calles alternas hasta que la situación fue controlada.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron para tomar conocimiento, acordonar la zona y realizar las diligencias correspondientes. Con base en el peritaje, se buscará establecer quién fue el presunto responsable del percance y cómo se originó la colisión múltiple.

Las unidades involucradas terminaron con daños considerables en carrocería, principalmente en áreas frontales y laterales, evidencia de la fuerza con la que se produjo el impacto. Una vez concluidas las labores periciales, los vehículos fueron retirados para restablecer por completo la circulación.

Las autoridades reiteraron el llamado a conducir con prudencia, respetar los señalamientos y extremar precauciones en cruces de alto flujo, donde los descuidos suelen traducirse en accidentes como el de ayer.