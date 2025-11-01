Mujer resulta lesionada al caer en tumba del Panteón Guadalupe

MONCLOVA, COAH.– Una mujer resultó lesionada al caer dentro de una tumba en el Panteón Guadalupe, ubicado sobre la avenida Acereros, lo que provocó la rápida movilización de los cuerpos de rescate durante la mañana de este sábado.

El accidente se registró cerca de las 09:00 horas cuando la mujer, cuya identidad no fue revelada, caminaba entre las sepulturas y, por un descuido, perdió el equilibrio, cayendo al interior de una tumba de aproximadamente tres metros de profundidad.

De inmediato, testigos dieron aviso a las autoridades, por lo que al sitio arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes realizaron maniobras de rescate para poder sacar a la afectada, que presentaba visibles fracturas.

Durante el rescate, también acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes apoyaron en el resguardo del área y en la coordinación de las labores.

La mujer, tras ser auxiliada, agradeció el apoyo brindado por las autoridades y la pronta respuesta que permitió su rescate.

Tras varios minutos de trabajo coordinado, los rescatistas lograron extraerla con éxito y la trasladaron de urgencia a la clínica del ISSSTE, donde quedó bajo observación médica.

Autoridades informaron que, afortunadamente, la mujer se encontraba consciente al momento de su rescate, aunque con lesiones considerables derivadas de la caída.