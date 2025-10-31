Agentes de Policía Preventiva sorprenden en San Buenaventura con celebración de Halloween

SAN BUENAVENTURA, COAH.- En un gesto de cercanía con la comunidad, elementos de la Policía Preventiva Municipal de San Buenaventura salieron la noche de este viernes a las calles portando coloridas máscaras de payasos terroríficos, el temido 'Jason' y disfraces para celebrar Halloween junto a los niños del municipio.

La actividad se llevó a cabo en la Alameda Juárez, en la Zona Centro, donde los oficiales entregaron dulces a decenas de pequeños que acudieron acompañados de sus padres para disfrutar del ambiente festivo.

Entre risas, música y disfraces, los agentes aprovecharon la ocasión para reforzar la confianza y el vínculo entre la corporación y la ciudadanía.

Además de repartir golosinas, los policías brindaron apoyo vial y labores de vigilancia para garantizar que el evento transcurriera en un ambiente seguro y familiar.

La presencia de los uniformados disfrazados generó sorpresa y alegría entre los asistentes, quienes agradecieron el gesto.

La Dirección de Policía Preventiva destacó que este tipo de actividades buscan acercar a la comunidad a sus elementos, mostrando el lado humano de quienes día a día trabajan por la seguridad del municipio.