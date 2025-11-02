Rápido rescate tras caída en tumba del Panteón Guadalupe

MONCLOVA, COAH.– Una visita al panteón terminó en tragedia para Elena Díaz, de 54 años de edad, quien sufrió graves lesiones al caer dentro de una tumba en el Panteón Guadalupe, ubicado sobre la Avenida Los Reyes.

El accidente generó la rápida movilización de los cuerpos de rescate cerca de las 09:00 horas, cuando Elena sufrió la estrepitosa caída de más de tres metros.

De acuerdo con los primeros reportes, Elena acudió al camposanto para limpiar la tumba de un familiar cuando, al caminar entre las sepulturas, pisó accidentalmente una lápida floja que cedió bajo su peso, provocando que cayera a una profundidad aproximada de tres metros.

El estruendo y los gritos de auxilio alertaron a las personas que se encontraban cerca, quienes de inmediato llamaron al número de emergencias 911.

Minutos después arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes trabajaron con sumo cuidado para poder rescatarla del interior de la fosa.

Tras varios minutos de maniobras con cuerdas, arneses y equipo adecuado, los rescatistas lograron sacar a Elena, quien presentaba fracturas en extremidades y golpes en diversas partes del cuerpo. Fue subida a una camilla y trasladada de urgencia a la clínica del ISSSTE, donde quedó bajo observación médica.

Testigos relataron que la mujer, a pesar del dolor, se mantenía consciente y agradeció el apoyo brindado por los rescatistas y la Policía Municipal, quienes acordonaron el área para evitar otro accidente.

Autoridades exhortaron a los visitantes a extremar precauciones al acudir a los panteones, especialmente en zonas donde las estructuras presentan deterioro o hundimientos.