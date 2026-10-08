Agreden a vecino de Monclova con arma blanca y es hospitalizado

MONCLOVA, COAH.- Un vecino de la colonia Francisco Villa terminó hospitalizado tras ser agredido con un arma blanca por tres sujetos con quienes presuntamente mantenía viejas rencillas, en hechos registrados la noche del jueves.

La agresión ocurrió minutos antes de las 22:30 horas, cuando Julio César Pérez, de 30 años, se dirigía a su domicilio y tuvo un altercado con un sujeto identificado como Alfonso, conocido como "El Ratón".

De acuerdo con la información recabada, ambos comenzaron a enfrentarse y, tras el primer altercado, Julio César continuó su camino hacia su vivienda.

Sin embargo, posteriormente "El Ratón" habría regresado acompañado de otros dos sujetos, entre ellos un individuo apodado "El Chiquito", con quienes presuntamente interceptó a Julio César antes de que llegara a su casa.

Detalles de la agresión

Los tres individuos lo habrían agredido utilizando un tubo y armas blancas, provocándole diversas lesiones. Tras la agresión, la víctima quedó tendida en la calle y sus atacantes huyeron del lugar.

Familiares de Julio César acudieron para auxiliarlo y lo ingresaron a su domicilio, desde donde solicitaron el apoyo de una ambulancia.

Paramédicos acudieron al sitio, le brindaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron al Hospital Amparo Pape, donde quedó bajo atención médica.

Operativo de búsqueda y detención

En tanto, elementos de la Policía Municipal y Estatal implementaron un operativo de búsqueda en el sector, logrando ubicar y asegurar a los tres presuntos agresores.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos.