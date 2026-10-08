Pareja sale proyectada de motocicleta tras choque

MONCLOVA, COAH.- Una pareja resultó lesionada la mañana de este jueves luego de caer de la motocicleta en la que viajaba, tras impactarse por alcance contra un automóvil sobre el bulevar Benito Juárez.

El accidente ocurrió alrededor de las 08:15 horas, en el cruce con la calle Guanajuato, donde se movilizaron paramédicos de Cruz Roja Mexicana y elementos de las autoridades municipales.

José Iván Salazar conducía la motocicleta acompañado por Valeria Almanza cuando, de acuerdo con los primeros datos, intentó frenar para evitar una colisión, pero no logró detenerse a tiempo y terminó impactándose contra la parte posterior de un automóvil.

A consecuencia del choque, ambos ocupantes cayeron al pavimento y resultaron lesionados, por lo que recibieron atención prehospitalaria por parte de los paramédicos de Cruz Roja.

Tras ser valorados en el lugar, se determinó que las lesiones no ponían en riesgo su vida y no fue necesario trasladarlos a un hospital.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento del percance y realizar las diligencias correspondientes.

El conductor del automóvil involucrado decidió no reclamar daños por el accidente y se retiró del sitio.

Finalmente, la pareja quedó a cargo de los daños ocasionados a su motocicleta, mientras que los oficiales concluyeron las diligencias en el lugar.