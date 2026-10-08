Estudiante de UANE sufre convulsiones y es trasladado al hospital

MONCLOVA, COAH.- Un estudiante de 24 años fue trasladado a un hospital luego de sufrir un episodio de convulsiones acompañado de una crisis de ansiedad mientras se encontraba dentro de las instalaciones de la UANE.

El alumno fue identificado como Emmanuel Sepúlveda, y presentó una complicación durante la mañana de este jueves en el plantel ubicado en la Zona Centro.

Atención médica y traslado

Personal docente se percató de la situación y solicitó de inmediato el apoyo de los cuerpos de auxilio para atender al joven.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron hasta el cruce de las calles Jesús Silva y Miguel Blanco, donde brindaron atención prehospitalaria al estudiante.

Después de ser estabilizado, Emmanuel fue trasladado al Hospital San José para continuar con su valoración y recibir atención médica.

Reacción de la comunidad estudiantil

La movilización de los cuerpos de emergencia generó expectación entre estudiantes y personal del plantel, quienes permanecieron atentos mientras se realizaba el traslado.

Hasta el momento, no se habían dado a conocer mayores detalles sobre el estado de salud del estudiante.