Un fuerte choque en Monclova deja a una mujer con molestias físicas

MONCLOVA, COAH.- Una mujer resultó con molestias físicas tras un fuerte choque registrado la noche del miércoles en calles de la colonia Pípila, donde presuntamente un conductor ignoró un señalamiento de alto.

El accidente ocurrió minutos antes de las 23:00 horas, en el cruce de las calles Rosario y Del Río.

Detalles del accidente

De acuerdo con la información recabada, Néstor Daniel conducía una camioneta Suzuki por la calle Rosario, acompañado por Ana Karen, cuando al llegar al cruce fueron impactados por un Nissan Sentra que circulaba hacia el oriente.

El automóvil era conducido por Rogelio Ramírez, quien presuntamente no respetó el señalamiento gráfico de alto y se atravesó en la trayectoria de la camioneta, provocando la colisión.

Tras el impacto, Ana Karen manifestó un fuerte dolor en el pecho, por lo que paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para valorarla.

Por fortuna, las lesiones que presentó no fueron consideradas de gravedad y no se reportaron otras personas lesionadas.

Intervención de las autoridades

Ambas unidades terminaron con daños materiales de consideración, por lo que fue necesaria la intervención de las autoridades para tomar conocimiento del accidente y realizar el peritaje correspondiente.

Los oficiales analizaron la posición de los vehículos y las condiciones en que ocurrió el impacto para determinar la responsabilidad en el percance.

Finalmente, los involucrados buscarían llegar a un acuerdo para cubrir los daños ocasionados y evitar que el caso fuera turnado a otras instancias.