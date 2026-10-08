Invasión de carril provoca fuerte choque en puente

MONCLOVA, COAH.- Una invasión de carril provocó un aparatoso accidente vial que dejó a dos conductores con molestias físicas la mañana de este jueves, en la parte baja del puente elevado del bulevar Harold R. Pape, en el cruce con avenida Industrial.

El percance ocurrió alrededor de las 11:10 horas, sobre los carriles de circulación de sur a norte, donde Luis del Bosque conducía un Kia K3 gris y, de acuerdo con el peritaje preliminar, terminó invadiendo la trayectoria de un Toyota Prius blanco, conducido por Valeria Ortiz, de 23 años.

La conductora del Toyota no logró evitar el impacto y chocó contra la parte posterior del Kia. Tras la colisión, ambas unidades terminaron fuera de su trayectoria original y en sentido contrario, con daños considerables.

El Kia fue proyectado contra los muros de contención del puente, mientras que el Toyota terminó en los carriles laterales, donde quedó severamente dañado.

Atención médica a los involucrados

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron para valorar a los conductores. Valeria Ortiz fue trasladada a la Clínica 7 del Seguro Social para recibir atención médica, mientras que las autoridades municipales abanderaron la zona y controlaron la circulación para prevenir otro accidente.

La vialidad del puente fue cerrada momentáneamente mientras oficiales del Departamento de Control de Accidentes realizaron las diligencias y elaboraron el peritaje correspondiente.

Causas del accidente

Durante las primeras versiones recabadas en el lugar, el conductor del Kia señaló que la conductora del Toyota circulaba a exceso de velocidad; sin embargo, las autoridades determinaron que la maniobra de cambio de carril del Kia provocó la invasión de trayectoria y el posterior impacto.

Finalmente, ambas unidades fueron retiradas mediante grúas y trasladadas a un corralón. El conductor señalado como responsable buscaría llegar a un acuerdo con la parte afectada por los daños ocasionados, mediante su ajustador de seguros.