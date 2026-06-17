Agresión con bate deja herido a Hombre en Frontera

FRONTERA, COAH.- Lo que comenzó como una noche de convivencia entre amigos terminó en violencia, luego de que una discusión al calor de las copas dejara a un hombre con una grave herida en la cabeza y a su presunto agresor tras las rejas.

Los hechos se registraron alrededor de las 19:30 horas del miércoles en la Zona Centro de Frontera, donde Juan Eduardo Acuña Quintero, de 39 años, compartía bebidas embriagantes con quien consideraba uno de sus amigos más cercanos.

De acuerdo con la versión del lesionado, la reunión transcurría con normalidad hasta que surgieron diferencias durante una conversación, situación que poco a poco elevó el tono de la discusión frente a varias personas que se encontraban en el lugar.

Cuando nadie esperaba que el conflicto escalara, el ahora señalado como responsable, identificado como Juan "N", presuntamente tomó un bate de aluminio y descargó un fuerte golpe sobre la cabeza de Juan Eduardo, provocándole una herida de consideración que comenzó a sangrar abundantemente.

La agresión generó momentos de tensión entre los presentes, quienes solicitaron ayuda de inmediato al percatarse de la gravedad de la lesión. Mientras tanto, el presunto agresor aprovechó la confusión para escapar del lugar con la intención de evadir a las autoridades.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron rápidamente para brindarle atención prehospitalaria al lesionado. Tras estabilizarlo, determinaron que era necesario trasladarlo al Hospital Amparo Pape de Benavides debido a la magnitud de la herida que presentaba en la cabeza.

En paralelo, elementos de la Policía Municipal implementaron un operativo de búsqueda en distintos sectores del municipio, logrando ubicar y detener al presunto responsable poco tiempo después de los hechos.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente, donde se definirá su situación legal y las responsabilidades que pudieran derivarse de la agresión.

Las autoridades continúan integrando las investigaciones para esclarecer completamente cómo se desarrolló el violento incidente que transformó una reunión entre amigos en un caso policiaco.