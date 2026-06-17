Niños con machetes siembran el terror en campo Garibay

MONCLOVA, COAH.- Lo que debía ser una tarde de convivencia y diversión entre menores terminó convirtiéndose en una escena de miedo e incertidumbre en el campo deportivo Garibay, ubicado en la colonia Tierra y Libertad, luego de que un grupo de niños presuntamente armados con machetes agrediera a otros menores e intentara despojarlos de sus pertenencias.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas del martes, cuando varios niños se encontraban reunidos en las instalaciones deportivas del sector. De acuerdo con el relato de familiares de las víctimas, un grupo de menores de entre 8 y 10 años llegó al lugar portando machetes y comenzó a intimidar a otros niños que convivían en el campo.

Según las versiones recabadas, los agresores exigieron a sus víctimas que les entregaran sus tenis. Sin embargo, al negarse, la situación escaló rápidamente hasta convertirse en una agresión física que dejó a dos menores golpeados y con lesiones.

Testigos señalaron que uno de los afectados intentó defenderse, pero durante el altercado otro de los agresores presuntamente lo atacó utilizando uno de los machetes, generando momentos de auténtico pánico entre quienes se encontraban en el sitio.

Tras la agresión, los responsables habrían perseguido a los menores por varios metros antes de retirarse, mientras las víctimas corrían para ponerse a salvo y buscar ayuda de sus familiares. El caso provocó indignación entre padres de familia y vecinos de la colonia Tierra y Libertad, quienes manifestaron su preocupación por la creciente violencia entre menores de edad y el hecho de que algunos de ellos recorran las calles portando objetos que pueden ser utilizados como armas.

Familiares de los afectados señalaron que los presuntos agresores son conocidos por habitantes del sector y que frecuentemente son vistos en áreas cercanas a la escuela Secundaria Directa, por lo que solicitaron una mayor vigilancia policial en la zona.

Sobre estos hechos, el inspector regional de la Agencia de Investigación Criminal, Roberto Torres Ríos, exhortó a las familias afectadas a presentar formalmente la denuncia ante el Ministerio Público para que se inicien las investigaciones correspondientes. El funcionario recordó que cuando menores participan en conductas que pudieran constituir delitos, también pueden existir responsabilidades legales para los padres o tutores, especialmente cuando se detectan posibles omisiones de cuidados.

Asimismo, señaló que la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) podría intervenir para analizar la situación y determinar las medidas necesarias para proteger tanto a las víctimas como a los propios menores involucrados.

Mientras tanto, la preocupación crece entre los vecinos del sector, quienes consideran alarmante que niños de tan corta edad estén relacionados con actos violentos que ponen en riesgo la integridad de otros menores.