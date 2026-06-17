Accidente vial en Monclova: daños materiales tras choque de camionetas

MONCLOVA, COAH.- Un choque registrado la tarde de este miércoles en calles de la colonia Progreso movilizó a elementos del Departamento de Control de Accidentes, luego que dos camionetas protagonizaran un percance vial que dejó como saldo cuantiosos daños materiales.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:00 horas, cuando Guadalupe Ramírez circulaba a bordo de una camioneta Dodge Caravan color rojo por el cruce de la calle Chapultepec y la calle Agustín Melgar. Sin embargo, presuntamente una falta de precaución al conducir provocó que terminara impactándose contra una camioneta Chevrolet 3100 de carga color blanco, la cual era manejada por José Ramírez.

El fuerte golpe causó daños visibles en ambas unidades, siendo la camioneta de carga una de las más afectadas, situación que motivó a su conductor a solicitar la intervención de las autoridades para que tomaran conocimiento del percance.

Minutos después arribaron oficiales del Departamento de Control de Accidentes, quienes realizaron el peritaje correspondiente y recabaron evidencias en el lugar para determinar la mecánica de los hechos y deslindar responsabilidades.

Mientras se llevaban a cabo las diligencias, la circulación se vio parcialmente afectada debido a las unidades involucradas, generando la curiosidad de vecinos y automovilistas que transitaban por el sector.

Posteriormente, el conductor afectado solicitó la presencia de su compañía aseguradora para evaluar los daños ocasionados y dar seguimiento al proceso de reparación.

Finalmente, ambas partes fueron trasladadas a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños materiales y evitar que el caso fuera turnado ante otras instancias.