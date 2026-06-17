Mujer se lesiona tras caer en drenaje de City Club en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una trabajadora de City Club resultó lesionada la mañana del miércoles tras sufrir una aparatosa caída al pisar la rejilla de un drenaje en las inmediaciones de una tienda departamental ubicada en calles de la colonia Anáhuac, movilizando a cuerpos de emergencia y autoridades.

Los hechos se registraron alrededor de las 10:30 horas en el área de City Club, sobre la avenida Huemac, en la colonia Anáhuac, donde una llamada al Sistema Estatal de Emergencias alertó sobre una mujer que había caído a un registro de drenaje de aproximadamente dos metros y medio de profundidad.

De acuerdo con los primeros reportes, compañeros de trabajo y personas que se encontraban en el lugar lograron auxiliar a la afectada y sacarla del interior del registro antes de la llegada de los socorristas.

La lesionada fue identificada como Deyanira Pérez, de 39 años de edad, quien tras el accidente comenzó a quejarse de intensos dolores en el brazo y la pierna izquierda, además de presentar dificultades para mover una de sus extremidades.

La situación generó preocupación entre quienes presenciaron el percance, ya que la mujer permaneció varios minutos resentida por el fuerte golpe sufrido durante la caída. Paramédicos del SAMU acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria. Luego de una valoración inicial, determinaron que era necesario trasladarla a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social para descartar fracturas u otras lesiones de consideración.

Autoridades tomaron conocimiento del incidente mientras se revisaban las condiciones del área donde ocurrió el accidente, a fin de determinar cómo la trabajadora terminó cayendo al registro. Afortunadamente, la mujer permaneció consciente en todo momento y fue entregada estable al personal médico, donde quedó bajo observación especializada para evaluar la gravedad de las lesiones sufridas.