Lo atropella y huye

MONCLOVA, COAH.- Un hombre de 59 años terminó hospitalizado luego de ser atropellado por el conductor de una camioneta que presuntamente presta servicio mediante una plataforma digital de transporte, cuyo operador escapó del lugar tras el accidente, dejando a la víctima lesionada sobre la vía pública.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle 14 y Primero de Mayo, entre las colonias Hipódromo y Tierra y Libertad, donde Saúl García Frausto, de 59 años de edad, intentaba cruzar la calle sin imaginar que sería embestido por una unidad cuyo conductor decidió darse a la fuga.

De acuerdo con la versión del afectado, una camioneta Chevrolet Trax color guinda, con placas FLX-394-D, comenzó a desplazarse en reversa de manera repentina. Aunque observó la maniobra, pensó que el conductor se detendría, sin embargo, la unidad continuó avanzando hasta impactarlo y derribarlo violentamente sobre el pavimento.

Tras el golpe, el conductor no descendió para auxiliar al lesionado y optó por retirarse del sitio, provocando la indignación de testigos y familiares de la víctima, quienes solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron rápidamente al lugar para brindarle atención prehospitalaria a Saúl García Frausto, quien presentaba diversas lesiones producto del impacto. Posteriormente fue trasladado a un hospital para una valoración médica más completa.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes también se movilizaron para tomar conocimiento del percance e iniciar las investigaciones correspondientes.

¿Cómo ocurrió el atropello?

Una de las piezas clave para esclarecer el caso quedó captada por una cámara de vigilancia instalada en una vivienda cercana. Las imágenes muestran el momento exacto en que la camioneta atropella al peatón antes de abandonar el lugar.

Familiares del lesionado difundieron el video en redes sociales con la esperanza de localizar al conductor y exigir que responda por las lesiones ocasionadas.

Acciones de la autoridad

Según la información recabada por los propios familiares, minutos antes del accidente el operador había realizado un viaje en el sector. Una usuaria que descendió de la unidad proporcionó los datos que aparecían en la aplicación de transporte, donde el conductor presuntamente figura con el nombre de Orlando.

Mientras las publicaciones continúan circulando en redes sociales, los familiares de Saúl García Frausto exigen justicia y piden la colaboración de la ciudadanía para identificar plenamente al responsable, confiando en que las autoridades logren ubicarlo para que enfrente las consecuencias legales de sus actos.