Daña casas y autos a pedradas

MONCLOVA, COAH.- El lanzamiento de piedras contra viviendas y automóviles provocó la movilización de la Policía Municipal durante la madrugada del domingo en la colonia José de las Fuentes, al oriente de Monclova. Los oficiales aseguraron a una mujer señalada por presuntamente causar los daños.

El incidente se registró en las inmediaciones de las calles Dr. Ulises Dávila y 9, donde habitantes reportaron que una mujer presuntamente arrojaba piedras contra propiedades particulares.

Ante los destrozos, los vecinos solicitaron la intervención de las autoridades mediante un reporte a la Policía Municipal, cuyos elementos se trasladaron al sector para atender la denuncia.

Acciones de la autoridad

Al llegar al lugar, los uniformados localizaron a la mujer señalada por los residentes y procedieron a asegurarla por su presunta participación en los daños a domicilios y vehículos.

La situación generó inquietud entre los habitantes, quienes advirtieron los disturbios durante las primeras horas del día. La intervención de los agentes permitió controlar el incidente y retirar del sitio a la persona involucrada.

Posteriormente, la mujer fue trasladada a las instalaciones de Seguridad Pública, donde quedó en los separos municipales, en espera de ser puesta a disposición de las autoridades competentes.

Detalles confirmados

Será la instancia correspondiente la que determine su situación legal y establezca, conforme a las investigaciones, si existen elementos para atribuirle responsabilidades por los daños denunciados.

Hasta el momento, no se ha precisado cuántas viviendas y automóviles resultaron afectados ni el monto de las pérdidas materiales.

El caso quedó sujeto al seguimiento de las autoridades, que deberán atender las posibles denuncias de los propietarios perjudicados y determinar las responsabilidades que correspondan.