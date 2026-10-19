Atropella Y mata a vendedor

MATAMOROS, Coah.- Un vendedor de barbacoa murió la mañana del domingo tras ser atropellado por una patrulla de la Policía Estatal que, presuntamente, perdió el control y subió a la banqueta mientras el comerciante empujaba su carrito para iniciar la jornada de venta.

El accidente ocurrió alrededor de las 9:00 horas sobre la avenida Rocha, a la altura de la calle Fierro, en la colonia Eulalio Gutiérrez Treviño.

De acuerdo con los datos disponibles, la unidad 6628 de la Policía Estatal perdió el control, invadió la banqueta y arrolló varias jardineras antes de embestir al comerciante, quien avanzaba con su puesto de lámina. La fuerza del impacto arrastró al hombre varios metros hasta dejarlo debajo de la patrulla. El carrito de barbacoa salió proyectado y quedó destrozado, según los testimonios de personas que presenciaron las consecuencias del percance.

El estruendo alertó a los vecinos, quienes solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911.

Minutos después, paramédicos de Protección Civil acudieron al lugar y revisaron al vendedor; sin embargo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Elementos de Peritos y de la Policía Municipal acordonaron el área para preservar la escena, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Posteriormente, peritos ministeriales ordenaron el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense de Torreón para los procedimientos legales.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni informado si el policía que conducía la unidad oficial fue detenido. El caso quedó a disposición del Ministerio Público, que deberá establecer las circunstancias en las que ocurrió el atropellamiento y determinar las posibles responsabilidades.

¿Cómo ocurrió el accidente?

La patrulla de la Policía Estatal perdió el control y se subió a la banqueta, lo que provocó el fatal accidente. Los testigos relatan que el vendedor estaba empujando su carrito de barbacoa cuando fue embestido.

Acciones de la autoridad

Las autoridades locales han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del atropello y determinar las responsabilidades correspondientes. Se espera que se revelen más detalles en los próximos días.

Impacto en la comunidad

La muerte del vendedor ha causado conmoción en la comunidad de Matamoros, donde los vecinos han expresado su tristeza y preocupación por la seguridad en las calles. Las autoridades están bajo presión para esclarecer el caso y evitar que incidentes similares ocurran en el futuro.