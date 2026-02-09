Joven lesionada y adultos con crisis nerviosa en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Momentos de terror vivió una familia de la colonia Praderas del Sur la noche de ayer, luego que un hombre armado con un cuchillo irrumpió de forma agresiva en su vivienda, dejando a una joven lesionada y a dos adultos con crisis nerviosa, lo que generó movilización de cuerpos de auxilio y autoridades.

El incidente se registró alrededor de las 19:30 horas en un domicilio ubicado en el cruce de Valle de Guadalupe y Villa Florida. De acuerdo con la versión de los afectados, el agresor —un sujeto de baja estatura y con acento sureño— se aproximó repentinamente al lugar y comenzó a agredir sin previo aviso a uno de los moradores que realizaba labores en el patio.

El hombre atacado logró defenderse con el objeto que tenía en las manos en ese momento, evitando sufrir heridas de gravedad y pidiendo ayuda a gritos, lo que alertó al resto de la familia.

Al salir para auxiliarlo, su esposa presenció la agresión, mientras que la hija, al llegar al domicilio, intentó intervenir; durante el forcejeo cayó al suelo y sufrió una lesión en la pierna derecha.

Paramédicos del GRUM brindaron atención prehospitalaria a la joven y posteriormente la trasladaron a un hospital para su valoración. Personal de Cruz Roja revisó a los adultos, quienes no presentaban lesiones físicas, pero sí una fuerte alteración nerviosa por lo ocurrido.

Elementos de Seguridad Pública tomaron conocimiento de los hechos y orientaron a la familia para presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público, en tanto se realizan acciones para ubicar al presunto agresor.