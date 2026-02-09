Monclova: voraz incendio en El Güero genera alarma y evacuaciones

MONCLOVA, COAH.— Un voraz incendio consumió la tarde de lunes el interior del negocio de autopartes conocido como "El Güero", ubicado sobre la avenida Constitución, en el sector El Pueblo, provocando una intensa movilización de cuerpos de auxilio y un amplio despliegue de seguridad para evitar riesgos a la población.

Las llamas se propagaron con rapidez entre vehículos, piezas automotrices y materiales inflamables almacenados en el establecimiento, generando estallidos y columnas de humo visibles a varias cuadras, lo que encendió la alerta entre vecinos y comerciantes del área.

Testigos reportaron múltiples explosiones derivadas de los componentes de las unidades y recipientes en el lugar, situación que obligó a las autoridades a ordenar el desalojo preventivo de la calle y zonas cercanas mientras se desarrollaban las maniobras de control pues temían una explosión.

Al sitio acudieron de forma coordinada elementos del Departamento del Heroico Cuerpo Bomberos de Monclova, así como corporaciones de San Buenaventura y Frontera, con apoyo de unidades de rescate del aeropuerto Venustiano Carranza. Las acciones se enfocaron en contener la propagación hacia predios contiguos y cortar el avance del fuego entre los vehículos almacenados.

Elementos de Protección Civil, Seguridad Pública, Policía Estatal Coahuila, personal de la Fiscalía General del Estado y efectivos del Ejército Mexicano establecieron un perímetro de seguridad para facilitar las labores y mantener a curiosos a distancia.

Después de varias horas de trabajo, el incendio fue controlado. El saldo preliminar fue de pérdidas materiales cuantiosas, con unidades y autopartes calcinadas y daños severos en la estructura del negocio. Hasta el cierre del reporte no se confirmaron personas lesionadas.

Autoridades iniciaron el peritaje técnico para determinar el origen del siniestro.