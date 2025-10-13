Detienen a 'El Picón' por agresión con machete a vecino en Chinameca

MONCLOVA, COAH.- Erik Eduardo Pérez Recio, conocido en la colonia Chinameca como "El Picón", será presentado en las próximas horas ante un Juez de Control tras agredir con un machete a su vecino, en un hecho que ha dejado consternados a los habitantes del sector.

El violento ataque ocurrió el pasado fin de semana, cuando, según relataron testigos, una disputa personal motivada por conflictos relacionados con una mujer identificada como Fidencia Castillo, apodada "La Coco", desencadenó la brutal agresión.

Vecinos del lugar han manifestado su preocupación por los constantes enfrentamientos generados por "La Coco", quien, según afirman, ha incitado varias riñas en la zona, siendo señalada como la responsable de avivar la furia de "El Picón" en este incidente. Testigos aseguran que las constantes provocaciones de "La Coco" fueron el detonante de lo ocurrido.

"El alma de Erik fue envenenada por ella", comentaron algunos de los vecinos, quienes no solo expresaron su temor por los episodios violentos en el barrio, sino también su preocupación por la seguridad de todos los habitantes si la situación no se controla.

El ataque se registró cuando Cristian Fernando Mendoza Reyes, vecino de la colonia, fue interceptado por "El Picón" mientras caminaba por la vía pública. Sin previo aviso, el agresor lo atacó con un machete, causando una herida superficial en la frente de la víctima.

Afortunadamente, la herida no fue grave, pero el susto fue significativo tanto para la víctima como para los testigos del violento episodio.

Tras la agresión, "El Picón" intentó huir del lugar, pero gracias a un operativo policial desplegado rápidamente, fue detenido a solo unas cuadras de donde ocurrió el ataque. Aunque el machete utilizado no fue localizado, el detenido fue puesto a disposición de las autoridades por la portación de arma prohibida y por el probable delito de lesiones.

El sujeto, quien permanece bajo resguardo en las instalaciones de la Fiscalía de Justicia del Estado, enfrentará a la justicia este martes, cuando un juez de control determine su situación legal. Este caso ha sacudido la tranquilidad de la colonia Chinameca, que pide que la violencia no siga tomando fuerza en la zona.