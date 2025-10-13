Mujer con enajenación mental destroza restaurante en Monclova

MONCLOVA, COAH. - Una mujer que, según reportes, padece de sus facultades mentales, causó cuantiosos destrozos en un restaurante ubicado al norte de la ciudad, luego de quebrar con una piedra un ventanal del establecimiento, lo que provocó la intervención y aseguramiento por parte de las autoridades municipales.

Los hechos se registraron alrededor de las 11:00 horas de este lunes, en un restaurante localizado sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en su cruce con el bulevar Harold R. Pape.

La presunta responsable fue identificada como Aracely 'N'.

De acuerdo con testigos y el reporte policial, la mujer llegó al establecimiento y, de forma repentina y sin motivo aparente, comenzó a causar destrozos. Utilizando una piedra, impactó y destrozó el vidrio de una ventana del restaurante, generando alarma entre las trabajadoras.

Inmediatamente, el personal del local solicitó la presencia de las fuerzas del orden.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al llamado de auxilio y lograron asegurar a Aracely 'N' en el lugar de los hechos.

La mujer fue trasladada a la Comandancia Municipal y puesta tras las rejas. Sin embargo, debido a su condición de aparente enajenación mental, fue catalogada como inimputable por este tipo de delito.

Por esta razón, Aracely 'N' quedó detenida únicamente por una falta administrativa y se espera que, tras cumplir con su arresto menor, sea liberada.